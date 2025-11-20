Проект «Зима в Москве» принимает первых участников

К новому сезону проекта «Зима в Москве» присоединились первые участники-предприниматели, сообщается на столичном портале mos.ru. Участникам предлагается организовать на своих площадках бесплатные мероприятия и акции, чтобы привлечь новых клиентов и получить комплексную поддержку города.

© Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Формат доступен компаниям из сфер услуг, общепита, образования, творчества, торговли, индустрии красоты, гостиничного бизнеса, культуры и спорта. Для участия в проекте необходимо подготовить бесплатное мероприятие, акцию или скидку, подать заявку и оформить свою площадку в стилистике проекта.

Город предоставляет участникам проекта информационную поддержку - продвижение в СМИ, на цифровых ресурсах и в геосервисах. Также участникам подарят «Бизнес-бокс» - набор решений от лидеров рынка для развития своего дела.

Как отмечают организаторы, интерес к проекту растет: заявки подали владельцы студий йоги, мастерских живописи, языковых центров и других предприятий.

В 2026 году проект продлится с 1 декабря по 28 февраля. Предприниматели смогут комбинировать различные форматы участия, включая одновременное проведение мероприятий и предоставление скидок клиентам.

Проект реализуется в рамках федеральной программы поддержки малого и среднего бизнеса «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Поддержку проекту оказывает государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы», которое консультирует предпринимателей по мерам господдержки и проводит бесплатные обучающие и деловые мероприятия.