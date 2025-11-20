Названа дата открытия катка на ВДНХ

На ВДНХ 28 и 29 ноября будет проведена праздничная программа, приуроченная к открытию катка. Об этом сообщила журналистам первый заместитель генерального директора выставки Елена Жук.

«Ежегодно мы готовим праздничную событийную программу, связанную с открытием зимнего сезона, которая в этом году пройдет 28 и 29 ноября», – сообщила Жук.

Она добавила, что в этом году стартует уже 11-й сезон работы катка на ВДНХ.

«Более 20 тыс. кв. м – площадь ледовой поверхности, и единовременно каток вмещает более 5 тыс. гостей», – отметила Елена Жук.

В зимней программе катка особое внимание будет уделено ключевым событиям сезона. Тематические мероприятия будут приурочены к Всероссийскому дню хоккея, новогодней ночи, Рождеству и Масленице.