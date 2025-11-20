Собянин поздравил педиатров с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max поздравил столичных педиатров с профессиональным праздником и рассказал о строительстве детских медучреждений в городе.

«Сегодня, в Международный день педиатра, выражаю самую глубокую и искреннюю признательность врачам, которые каждый день оберегают здоровье наших детей. Забота о благополучии юных москвичей и создание комфортной среды – неизменный приоритет», – говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что Москва сформировала современную и доступную медицинскую систему для более чем 2 млн детей.

«Первичную помощь в столице дети получают в 46 медучреждениях, включая амбулаторно-поликлиническое отделение на базе детской больницы имени Филатова, детские и детско-взрослые поликлиники. Если ребенку требуется серьезное лечение или операция, его готовы принять девять городских стационаров и детские подразделения больницы имени Кончаловского и ММКЦ «Коммунарка», – рассказал Собянин.

Также город активно развивает медицинскую инфраструктуру и внедряет новые подходы к организации профильной помощи. В 2024 году для диагностики заболеваний ЖКТ в столице открылись три детских эндоскопических центра, а в апреле 2025 года начался прием пациентов по направлениям «кардиохирургия», «кардиология» и «гастроэнтерология» в шести специализированных детских центрах лечения.