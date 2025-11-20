Жилой комплекс с террасами и оригинальными балконами появится в Сокольниках

Согласован проект жилого комплекса на ул. Шумкина, который будет отличаться каскадом террас, оригинальной формой балконов и декоративными завершениями кровли. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

«Жилой квартал наследует богатую историю района Сокольники и впишется в окружающий природный ландшафт. Выразительность кварталу придаст каскад террас, которые будут плавно спускаться в сторону парка, создавая эффект объемной ступенчатой композиции. Для отделки выбраны материалы с разной фактурой. В частности, будут использованы стеклофибробетонные панели, клинкерная плитка и алюминиевые кассеты природных оттенков», – цитирует пресс-служба первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Отмечается, что фасады корпусов получат сложную и разнообразную структуру, в том числе за счет использования объемных элементов. Высотные корпуса будут выделяться чередованием межэтажных поясов, выполненных в разной стилистике, а вместо стандартных плоских кровель архитекторы предложили сделать интересные полупрозрачные навершия, которые станут продолжением верхних этажей. Один из корпусов также получит округлые балконы.

В пресс-службе пояснили, что в рамках первой очереди строительства планируется возвести два жилых корпуса переменной этажности от шести до 39 этажей, объединенных двухуровневым подземным паркингом. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения, где смогут открыться предприятия торговли и городские сервисы.