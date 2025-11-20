Нейроголос появится во всех поездах Сокольнической линии метро

Нейроголос внедрят во все поезда Сокольнической линии столичного метро до конца ноября 2025 года, при этом пассажиры не почувствуют разницы в звучании, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы делаем московский транспорт самым инновационным в мире по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. С июля тестировали технологию нейроголоса во всех типах поездов Сокольнической линии. Нам удалось сохранить привычный стиль аудиоинформирования, и мы получили положительные отзывы от пассажиров. До конца ноября объявления зазвучат нейроголосом в 77 поездах модификаций «Москва», «Номерной» и «Русич». В перспективе сможем использовать технологию на других линиях метро и в наземном транспорте», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как отмечается, с помощью технологии можно оперативно и без прямого участия дикторов создавать объявления об изменениях в работе транспорта. Также в программе можно менять настройки готовой аудиозаписи – регулировать скорость воспроизведения и интонационные акценты.

Кроме того, благодаря нейроголосу пассажиры смогут услышать единое звучание во всем транспорте. Сейчас тональность объявлений может незначительно разниться, так как голоса дикторов со временем меняются. Однако современная технология позволяет зафиксировать текущий голос. В пресс-службе подчеркнули, что дикторы московского транспорта также продолжают записывать аудиосообщения для пассажиров и специальных проектов. Например, сейчас они работают над подготовкой аудиоэкскурсий для популярных трамвайных маршрутов, а также ежедневно озвучивают плановые изменения в транспорте.