В столице определили обладателей Гран-при конкурса «Студент года Москвы»

В нем приняли участие более 500 студентов из 100 столичных вузов и колледжей.

© Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Определены обладатели Гран-при конкурса «Студент года Москвы». В индивидуальной номинации победил Александр Мироненко, представляющий Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, а в коллективной — студенческое научное общество Университета науки и технологий МИСИС. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Конкурс объединил больше 500 студентов из 100 вузов и колледжей столицы. Лауреатов выбрали эксперты вместе с участниками открытого голосования», — отметила Наталья Сергунина.

Жюри оценивало проекты и достижения претендентов, а также предложенные ими решения практических задач. Затем своих фаворитов назвали горожане в опросе на портале «Молодежь Москвы».

Кроме того, в рамках конкурса определили победителей в 15 индивидуальных и коллективных номинациях. Среди них «Общественник года», «Интеллект года», «Творческий клуб года», «Спортивный клуб года», «Студенческое медиа года».

Лауреатами стали студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского политехнического университета, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева, Сеченовского университета, Российского университета транспорта и других вузов.

Организаторы конкурса — проект «Молодежь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодежной политики и Московская городская организация Российского союза молодежи.