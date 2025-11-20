Ледяной дождь обрушится на Москву 24 ноября

В понедельник, 24 ноября, в Москве возможен ледяной дождь, заявил RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Там может получиться ситуация, когда все начнется со снега, потом часа за два будет ледяной дождь. И вторая половина дня – дождь и температура уже положительная. Осадки будут. Сильного ветра не будет", – рассказал синоптик.

При этом, согласно его прогнозу, в предстоящие выходные, 22 и 23 ноября, могут быть небольшие осадки – в пределах 1–2 миллиметров. Атмосферное давление будет относительно высокое, а температура воздуха ночью окажется в пределах от 0 до минус 2 градусов, днем – от 0 до плюс 2 градусов.

Между тем сильных снегопадов и похолодания в ближайшие 10 дней не будет в столичном регионе. На этой и в начале следующей недели температура окажется выше нормы примерно на 2 градуса, а 21 и 22 ноября – на 4 градуса. Ожидаются небольшие осадки, отметил метеоролог Роман Вильфанд.