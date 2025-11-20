В Музее Победы пройдет презентация книги «Память поколений»

21 ноября в Музее Победы состоится презентация книги информационно-образовательного проекта «Память поколений». Проект направлен на сохранение памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия гости также передадут собранные истории на вечное хранение в Музей Победы. Свыше 200 биографий пополнят базу данных всенародного исторического проекта «Лица Победы».

© Вечерняя Москва

— В каждой российской семье есть свои истории о родственниках — участниках войны и тружениках тыла. Студенты и аспиранты ведущих аграрных и ветеринарных вузов России, дети и внуки педагогов написали о своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, трудившихся в тылу, помогавших ковать Победу. Все направленные нам рассказы о них вошли в электронный сборник «Память поколений», и он еще будет пополняться, — отметили организаторы.

Среди почетных приглашенных гостей — заместитель министра сельского РФ Роман Некрасов, директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России Мария Новикова, исполнительный директор ГК ВИК Сергей Каспарьянц и директор по развитию Любовь Бочарова, ректор Белгородского государственного аграрного университета Станислав Алейник, главный редактор ФОИ «Агроэксперт» Юлия Мелано и другие. Организатором мероприятия стала Группа компаний ВИК.

Начало: 10:00, Зал Василевского.