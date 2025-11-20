«Активные граждане» определят лучшие любительские фотографии в конкурсе «Наследие в объективе»

На снимках представлены архитектурные шедевры столицы, среди которых Большой театр, Новодевичий монастырь и другие знаковые объекты.

В проекте «Активный гражданин» началось голосование за лучшие любительские снимки московской архитектуры в рамках третьего конкурса «Наследие в объективе». В этом году свои работы прислали более тысячи фотографов. Они запечатлели этапы развития и своеобразие архитектуры города, а также показали уголки столицы, сохранившие дух старой Москвы. На снимках представлен авторский взгляд на объекты культурного наследия, среди которых исторические здания, монументы, мосты и фонтаны.

«Ежегодный конкурс “Наследие в объективе” проводится в третий раз. Любители фотографии и архитектуры прислали нам более тысячи заявок. На снимках горожан запечатлены подлинные шедевры: Большой театр, Новодевичий монастырь, Северный речной вокзал и другие памятники архитектуры Москвы. Победителей определит профессиональное жюри. И уже по традиции отдельно понравившиеся снимки в категории “Любители” выберут горожане», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

На конкурс принимались снимки, сделанные в этом году с помощью цифровой камеры, смартфона или пленочного фотоаппарата. «Активные граждане» проголосуют за лучшие любительские работы в каждой из пяти номинаций. В первой из них, «Посмотри в ОКНо», представлены изображения необычных видов и изящных деталей объектов культурного наследия. Вторая, «Столичный движ — эпично и культурно», посвящена фотографиям людей в городском пространстве. Конкурсные работы в номинации «От прошлого к будущему» отражают переплетение прошлого и настоящего столицы — от старой Москвы до современного мегаполиса. Работы, посвященные теме Великой Отечественной войны, собраны в номинации «Памятники-герои Москвы». В фокусе номинации «Наследие с эффектом» — исторические здания и другие объекты в художественной обработке.

Экспертное жюри, в которое вошли российские фотографы, деятели искусств, лидеры общественного мнения и специалисты столичного Департамента культурного наследия, выберет победителей в категориях «Профессионалы» и «Любители».

Лауреаты фотоконкурса получат дипломы и памятные подарки от организаторов и партнеров проекта.

Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте наследиевобъективе.рф. Здесь же появится информация о победителях.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений «активных граждан». Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

