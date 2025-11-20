Собянин анонсировал обновление поездов на Замоскворецкой линии метро

До конца 2025 года столица закупит 40 дополнительных вагонов для Московского метрополитена, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По его словам, начавшийся в 2024 году процесс обновления подвижного состава на Замоскворецкой линии планируется завершить к концу 2026-го. В настоящее время указанная ветка является одной из самых востребованных в метро. Каждый день ей пользуются свыше 800 тысяч пассажиров, отметил мэр.

"После проведения испытаний и обкатки без пассажиров самые современные в мире российские вагоны "Москва-2026" поступят на Замоскворецкую линию", – уточнил градоначальник.

Он назвал Москву лидером среди мировых мегаполисов по темпам обновления метропоездов. В столичном парке около 80% новых вагонов. За счет долгосрочных заказов городские предприятия улучшают свое производство, сохраняя тысячи рабочих мест для специалистов.

Ожидается, что в 2030 году число современных составов в столичном метро увеличится до более чем 90%, заключил Собянин.

