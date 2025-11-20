График движения на МЦД-3 изменится с 22 по 28 ноября

Расписание движения на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится с 22 по 28 ноября, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В выходные будет значительно ограничено пригородное движение на МЦД-3, Казанском и Ленинградском вокзалах. В будни с 24 по 28 ноября поезда будут следовать по измененному расписанию», – говорится в материале.

Как уточняется, 22 ноября не будет движения пригородных поездов от и до Казанского вокзала. Конечными станциями для пригородных поездов, которые обычно следовали до вокзала, будут «Люберцы», «Выхино» или «Перово».

«Если вы вышли на станции «Люберцы», с начала дня до 14:00 продолжить отсюда путь в центр можно на поездах МЦД «Иволга», после 14:00 до 19:30 – только до станции «Перово». Если вы вышли на станции «Выхино», чтобы продолжить путь в центр, пересаживайтесь на Таганско-Краснопресненскую линию метро. Чтобы отправиться в сторону области, рекомендуем строить маршруты на метро через станцию «Выхино» с последующей пересадкой на пригородные поезда», – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, с 14:00 до 19:30 не будет сквозного движения по диаметру. Поезда Казанского направления проследуют только от/до станции «Перово». С 13:30 до 15:30 не будет движения в обе стороны от станции «Лихоборы» до Ленинградского вокзала.

Также в течение дня часть поездов будет следовать без остановок на станциях «Косино» и «Ухтомская». Возможно увеличение интервалов движения до 30 минут. На станциях «Люберцы», «Выхино» и «Перово» изменятся пути отправления поездов.

С 23 по 28 ноября часть пригородных поездов, которые обычно следуют до Казанского вокзала (в том числе экспрессы сообщением «Казанский вокзал – Раменское»), продолжат ходить укороченными маршрутами от/до станций «Люберцы», «Выхино» и «Перово».