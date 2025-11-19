Синоптик: неделя в столичном регионе будет теплой

Начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал тёплую погоду на текущей неделе в столичном регионе.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что в настоящее время погода больше соответствует климатической норме октября.

«К нам подойдёт тёплый атмосферный фронт — это случится в пятницу и перейдёт на субботу. Где-то будет туман, дождь», — сказал Цыганков.

По словам специалиста, начало следующей недели также будет с температурой выше 0 °С.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала положительные температурные аномалии предстоящей зимой.