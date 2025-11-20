В московском районе ввели карантин из-за выявления бешенства у животного

Случай заболевания бешенством домашнего животного выявлен в столичном районе Щукино, установлен карантин. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

Случай заболевания был выявлен 17 ноября в квартире на улице Гамалеи, 19, к. 1. Неблагополучным пунктом признана вся территория, прилегающая к эпизоотическому очагу (квартире) и ограниченная улицами Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, руслами Соболевского ручья и реки Москвы до пересечения со Строгинским мостом.

Запрещено проведение мероприятий с животными, вывоз с территории восприимчивых животных, за некоторыми исключениями. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся до 17 января 2026 года.

Ранее москвичей предупреждали, что летучие мыши опасны для человека, поскольку переносят бешенство — смертельное инфекционное заболевание. Животные часто могут залететь в жилье через открытые окна.