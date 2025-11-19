В Москве установлен карантин по бешенству

Власти Москвы установили карантин по бешенству в Щукино, говорится в распоряжении, подписанным мэром российской столицы.

В документе уточняется, что карантин по бешенству вводится до 17 января 2026 года в пределах неблагополучного пункта и эпизоотического очага.

Сам случай заболевания бешенством был выявлен 17 ноября в квартире на улице Гамалеи – неблагополучным пунктом признали всю территорию, которая прилегает к самой квартире, а также на улицах Новощукинской, Рогова, Максимова, Маршала Новикова, Живописной, русла Соболевского ручья и Москвы-реки до пересечения со Строгинским мостом.

На период введенных ограничений в указанных пунктах запрещаются мероприятия с животными, вывоз с территории восприимчивых к бешенству животных.