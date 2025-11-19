Сергей Собянин открыл уникальный центр ранней помощи в Морозовской больнице

В рабочем графике мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание было уделено вопросам обновления парка «Сокольники», новым мощностям Морозовской больницы и строительству дороги-связки в четырех районах.

Помощь с рождения

Сергей Собянин открыл Центр ранней помощи в Морозовской детской больнице.

— Здесь будут осуществлять наблюдение, лечение и реабилитацию недоношенных и маловесных детей, которые требуют особого внимания, — подчеркнул мэр, осмотрев введенные после реконструкции здания.

В двух корпусах разместили кабинеты специалистов консультационно-диагностического центра общей мощностью до 400 посещений в смену, дневной стационар на 22 койки для иммунобиологической терапии пациентов с гастроэнтерологической и ревматологической патологиями, Центр по лечению цереброваскулярной патологии, Центр детской кардиохирургии и Центр ранней помощи.

Ежегодно в Москве рождаются более 120 тысяч детей, из которых порядка шести процентов попадают в группу риска — это рожденные раньше срока, с низкой массой тела и перенесшие критические состояния с подключением к ИВЛ.

Каждый такой ребенок требует особого внимания. Наблюдения только педиатром этим детям недостаточно — требуется обязательная поддержка команды специалистов. Ранее для этого родителям приходилось обращаться в разные медучреждения, что порой удлиняло процесс получения столь необходимой помощи в первые годы жизни ребенка.

На базе четырех детских больниц: имени Башляевой, Морозовской, имени Филатова — и в медцентре «Коммунарка» заработали амбулаторные Центры ранней помощи, в которых мультидисциплинарная команда специалистов (педиатры, неврологи, офтальмологи, хирурги, ортопеды, кардиологи, эндокринологи и другие) будет работать с каждым ребенком по четким стандартам, определенным профессиональным медицинским сообществом.

Кроме того, за каждым из четырех Центров ранней помощи закреплены четыре-пять Центров развития Департамента труда и соцзащиты населения.

Быстрее связь

Столица продолжает развивать районные связи — дороги соединяют разрозненные части города, облегчают передвижение автомобилистов, помогают строить короткие маршруты. Одним из таких проектов-помощников станет связка между Московским скоростным диаметром и улицей Академика Королева. Его реализуют с 2023 года, и многое уже сделано.

Сергей Собянин, инспектируя ход строительства, отметил высокую сложность проекта.

— Необходимо не только проложить семь километров дорог, но и три эстакады в сложнейших условиях, — подчеркнул глава города. — Работы идут в створе транспортного хаба «Петровско-Разумовская», где пересекаются линия метро, две линии Московского скоростного диаметра, будущая высокоскоростная магистраль.

Парк преобразится

В парке «Сокольники» практически завершен второй этап благоустройства. Это знаковое место, которое посещает более 25 миллионов людей ежегодно, получит оригинальные павильоны, качели, детские площадки.

— Настало время провести комплексное благоустройство «Сокольников». Сделать их еще уютнее и комфортнее, добавить активностей, которые будут интересны и взрослым, и малышам, — отметил мэр.

Полностью преобразится партерная зона парка — от арки Главного входа до Фестивальной площади. Обновится и Фонтанная площадь. Парк откроется 1 декабря.