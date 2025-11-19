Около 1,8 тысячи электроподстанций отремонтировали в столице в этом году

В Москве в этом году специалисты отремонтировали уже около 1,8 тысячи электроподстанций из двух тысяч запланированных — работы на почти 90 процентах объектов уже завершились. Об этом в среду, 19 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

© Вечерняя Москва

Такие работы проводятся в течение года с учетом пиковых нагрузок и праздников. Они позволяют повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.

Столичные специалисты проводят капитальный ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, а также устанавливают новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Кроме того, они проводят в нормативное состояние изоляцию и контактные соединения, а также красят металлические конструкции.

— Бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле – регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте, — передает Telegram-канал ведомства.

27 октября Петр Бирюков рассказал, что столичные специалисты обновили около 500 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Садовом кольце. По его словам, там отремонтировали 28 участков.