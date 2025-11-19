Московских автомобилистов призвали пересесть на метро вечером 19 ноября

Движение на дорогах в Москве днем в среду, 19 ноября, оценивается в пять баллов. Однако к вечеру ожидается более загруженный трафик, так что автомобилистом рекомендуется пересесть на общественный транспорт и воздержаться от поездок в центр на личных машинах. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Наиболее интенсивное движение сейчас наблюдается на Можайском шоссе и Кутузовском проспекте в сторону центра, а также на Кремлевской и Москворецкой набережных по направлению к Пречистенской набережной.

— Будьте внимательны на дороге: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения. За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД., — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в остававшиеся рабочие дни этой недели погода будет облачной с прояснениями, в пятницу могут появиться небольшие осадки, на дорогах сохранится гололедица.