Согласован проект капитального ремонта исторического здания, входящего в состав ансамбля жилых домов эпохи раннесоветского домостроения. Оно расположено в районе Марьина Роща по адресу: Сущевский Вал, дом 14/22, корпус 4.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Комплекс жилых домов на Сущевском Валу, построенный в 1926 году по проекту архитектора Бориса Блохина, — один из первых жилых городков для рабочих, построенных в Москве. Эти здания являются знаковым образцом раннесоветского домостроения с использованием типовой жилой секции. Сейчас согласован проект ремонта пятиэтажного кирпичного корпуса №4. Специалисты приведут в порядок подъезды и фасады исторического здания, обработают поверхности защитными составами, отремонтируют крышу и технический этаж, — рассказал Владимир Ефимов.

В ходе наружных работ поверхности фасадов, карнизов и декоративных поясков расчистят от загрязнений и многочисленных окрасочных слоев, обработают биоцидными препаратами, оштукатурят и заново покрасят. На цоколе заменят облицовку из керамической плитки.

Специалисты также отремонтируют оконные и дверные откосы. На балконах расчистят нижние и боковые поверхности плит, после чего их оштукатурят и покрасят, а также установят новые декоративные экраны.

На крыше заменят кровельное покрытие, проведут ремонт крышных надстроек.

— Важную роль при ремонте зданий, особенно с таким большим сроком эксплуатации, играет обеспечение безопасности. Для этого в доме на Сущевском Валу заменят деформированные железобетонные плиты перекрытия над техническим этажом, металлические балки очистят и покроют огнезащитной краской, а все деревянные элементы обработают антисептиками. Снаружи установят новую пожарную лестницу. Согласно проекту все работы будут проводиться без увеличения нагрузки на существующие строительные конструкции, — отметил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Капитальный ремонт проведут и в подъездах. Здесь заменят оконные и дверные блоки, включая двери в подвал, электрощитовые и выходы на чердак, восстановят откосы. Кроме того, в здании полностью поменяют систему мусороудаления.

— Для Фонда капитального ремонта Москвы важно сохранять историю столичной архитектуры, поэтому работы по такому знаковому объекту раннесоветского домостроения потребуют от специалистов ответственности и профессионализма. Перед началом работ разрабатывается проект, учитывающий все индивидуальные характеристики здания и степень износа. Также в работе будут использованы отечественные материалы и современные технологии, — рассказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации Сытного двора.