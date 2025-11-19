Синоптик Ильин: В ближайшие дни в столичном регионе сохранится гололедица

В оставшиеся рабочие дни этой недели будет сохраняться погода преимущественно без осадков. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, температура в эти дни будет варьироваться от минус 2 до плюс 2 градусов, однако преимущественно — 0. Погода будет облачной с прояснениями, в пятницу могут появиться небольшие осадки, и на дорогах сохранится гололедица. Ильин добавил, что будет преобладать ветер южных направлений со скоростью девять метров в секунду.

— В выходные есть небольшая тенденция роста температуры. Днем в субботу ожидается 0-5 градусов. Ночью в воскресенье похолодает до минус одного – минус шести градусов, а днем ожидается порядка минус двух –и плюс трех градусов. В прогнозе осадки в виде снега с дождем, — подытожил синоптик в беседе с RT.

Россиян ожидает более холодная зима, чем в уходящем году. Однако температурные показатели все равно будут превышать климатическую норму. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Специалисты также уверены, что в других регионах России предстоящая зима будет богата на различные природные аномалии — от большого количества осадков до экстремальных температур. Так, в Коми, Якутии, Мурманской и Иркутской областях температура воздуха может снизиться до минус 40 градусов.