Синоптик назвала истинные причины красного рассвета в Москве

Красный рассвет, который сегодня могли наблюдать жители и гости Москвы, связан с преломлением солнечного света и не говорит о предстоящем ухудшении погоды. Об этом рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В зависимости от влажности воздуха рассвет бывает чуть светлее, но все в розовых тонах. Это за счет преломления света в частицах либо воды, либо переохлажденной воды, так что ничего необычного в этом нет», — пояснила она.

При этом синоптик отметила, что народная примета о том, что красное небо предвещает плохую погоду, скорее относится к закату, а не рассвету.

«Обычно говорили так, что если закат солнца красный, то это, значит, к ветру, а ветер всегда означает перемену в погоде. Но никаких исследований о том, что розовый закат или красный восход у нас предвещает ухудшение погоды, я лично не знаю. Наоборот, она просто улучшается сейчас, потому что атмосферное давление растет», — констатировала Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в этом году зима будет холоднее, чем в предыдущем. При этом, согласно прогнозам, температура воздуха все равно будет около и выше нормы.