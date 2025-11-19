Прогнозируются аномалии: метеоролог Позднякова рассказала, какой будет зима в этом году

Россиян ожидает более холодная зима, чем в уходящем году. Однако температурные показатели все равно будут превышать климатическую норму. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, на Европейской части России практически во все месяцы температура воздуха будет выше климатической нормы. Об этом говорят все модели долгосрочных прогнозов. Однако предстоящая зима будет холоднее, чем в уходящем году.

— В прошлом году зима была очень теплой. В январе в средних широтах температура воздуха была на 6 градусов (в отдельные дни на 7 градусов) выше климатической нормы. Остальные зимние месяцы также прошли с положительной аномалией температуры воздуха, — напомнила специалист.

Но, несмотря на то что уходящая зима была одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, повторения сценария в этом году ждать не стоит, заверила Позднякова.

— В этом году, скорее всего, рекорд не будет повторен, но положительные аномалии температуры воздуха этой зимой все равно прогнозируются, — сообщила метеоролог.

Между тем в конце прошлой недели москвичи увидели первый снег, а температура воздуха в столичном регионе впервые опустилась до отрицательных значений. Образуется ли устойчивый снежный покров, «ВМ» выясняла с экспертом. Специалисты также уверены, что в других регионах России предстоящая зима будет богата на различные природные аномалии — от большого количества осадков до экстремальных температур. Так, в Коми, Якутии, Мурманской и Иркутской областях температура воздуха может снизиться до минус 40 градусов.