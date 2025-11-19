В проекте с трансляциями из Московского зоопарка появилась викторина о капибарах

Зрителей онлайн-трансляций Московского зоопарка приглашают поучаствовать в новой викторине о животных, созданной совместно с проектом «Активный гражданин». Этот выпуск посвящен капибарам, или водосвинкам — крупным грызунам, которые являются одними из самых популярных обитателей зоопарка.

Викторину можно пройти на странице с онлайн-трансляциями из вольеров капибар Московского зоопарка, а также на сайте и в мобильном приложении проекта «Активный гражданин». Викторина состоит из восьми вопросов, в каждом из которых необходимо выбрать один правильный ответ из пяти предложенных вариантов.

Подготовиться к викторине и достичь максимального результата поможет опыт наблюдения за водосвинками, познавательные факты на странице с трансляциями, а также информация на официальном сайте и страницах зоопарка в социальных сетях.

Подобные викторины — отличная возможность для зрителей в интерактивном формате проверить и закрепить свои знания о животных, за которыми они наблюдают онлайн, а также узнать интересные факты о своих любимцах. Вопросы охватывают особенности обитания водосвинок как в дикой природе, так и в зоопарке, их социальное поведение, питание и другие аспекты, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Проекту онлайн-трансляций из Московского зоопарка исполнился один год. За это время посетители портала mos.ru посмотрели их более девяти миллионов раз.