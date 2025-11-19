Город готовится к зиме: на площадках «Московских сезонов» зальют 26 катков

Этой зимой по всей столице вновь откроются катки на фестивальных площадках цикла мероприятий «Московские сезоны». Крупнейшие из них появятся в районах Кузьминки, Теплый Стан, Марьино, Коптево и Вешняки.

© Mos.ru

Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Для москвичей и туристов зальют 26 катков. Они будут расположены как в центре города, так и в других округах», — рассказала Наталья Сергунина.

Посетить ледовые пространства приглашают с 11:00 до 22:00 по будням, а в выходные дни — с 10:00 до 22:00. Нужно будет предварительно зарегистрироваться на сеанс.

Вход со своими коньками и экипировкой на 25 площадок сделают бесплатным. А на каток фестивальной локации в музее-заповеднике «Коломенское» понадобится приобрести билет.

Для посетителей предусмотрены камеры хранения, места для отдыха, пункты заточки и аренды снаряжения. На выбор будут детские и взрослые размеры коньков — от 27-го до 47-го.

Ребятам в возрасте от трех лет предложат воспользоваться поддерживающими стойками в форме пингвинов. Подростки от 10 до 14 лет смогут кататься самостоятельно, но только с письменного согласия родителей.

В течение зимнего сезона на 10 ледовых площадках запланированы театрализованные выступления фигуристов. Они покажут спектакли по мотивам русских сказок.

Выбрать площадку и зарегистрироваться для бесплатного посещения, а также купить билет на каток в музее-заповеднике «Коломенское» можно будет в сервисе «Мосбилет».