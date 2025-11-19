Сергунина: 26 катков откроется этой зимой на площадках «Московских сезонов»

Этой зимой по всей столице снова откроются катки на фестивальных площадках цикла мероприятий «Московские сезоны», крупнейшие из них появятся в таких районах, как Кузьминки, Теплый Стан, Марьино, Коптево, Вешняки. Об этом сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

«Для москвичей и туристов зальют 26 катков. Они будут расположены как в центре города, так и в других округах», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Посетить ледовые пространства приглашают с 11:00 до 22:00 по будням, а в выходные дни – с 10:00 до 22:00. Необходимо будет предварительно зарегистрироваться на сеанс.

Вход со своими коньками и экипировкой на 25 площадок сделают бесплатным. А на каток фестивальной локации в музее-заповеднике «Коломенское» понадобится приобрести билет.

Для посетителей предусмотрены камеры хранения, зоны отдыха, пункты заточки и аренды снаряжения. На выбор будут детские и взрослые размеры коньков – от 27 до 47.

Ребятам от трех лет предложат воспользоваться поддерживающими стойками в виде пингвинов. Подростки от 10 до 14 лет смогут кататься самостоятельно – с письменного согласия родителей.

В течение зимнего сезона на 10 ледовых площадках запланированы театрализованные выступления фигуристов. Они покажут спектакли по мотивам русских сказок.

Выбрать локацию и зарегистрироваться для бесплатного посещения, а также купить билет на каток в музее-заповеднике «Коломенское» можно будет в сервисе Мосбилет bilet.mos.ru.