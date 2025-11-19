Музей Победы станет площадкой форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет»

21 ноября в Музее Победы продолжит свою работу Международный научно-практический форум «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет», приуроченный к 80-й годовщине начала Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками. В рамках форума в Музее Победы состоятся тематические площадки и панельные дискуссии. Организатор мероприятия — Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации в партнерстве с Музеем Победы.

© Вечерняя Москва

Участниками мероприятия станут более 600 человек. В работе тематических площадок и панельных дискуссий примут участие государственные и общественные деятели, представители судебной системы, прокуратуры, правоохранительных органов и дипломатического корпуса, российские и зарубежные историки, юристы и эксперты по международному праву, журналисты и публицисты, сотрудники музеев, архивов и научных институтов, деятели культуры и искусства.

Так, например, в Зале Рокоссовский пройдет тематическая площадка «Геноцид советского народа: исследования и сохранение памяти», организованная РВИО. а в Зале Полководцев — экспертная сессия «Патриотические путешествия: маршруты по местам памяти и скорби», инициированная Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). В Зале Славы состоится лекция «Международное просвещение, сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории через образовательные и культурные проекты». Спикерами выступят представители Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

В Музее Победы также будут проведены панельные дискуссии «Уроки Нюрнберга для нового поколения: что мы вынесли из истории?» и «Без срока давности: в зеркале исторической правды», организованные Роспатриотцентром, Национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации, РИО и Фондом «История Отечества». Кроме того, участники форума смогут присоединиться к тематической площадке «Уроки Второй мировой войны в контексте современных вызовов и угроз сохранению исторической правды, памяти и общности победителей нацизма» от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Всероссийской исторической игре «Последний трибунал».

В ходе работы форума будет дана экспертная оценка современных вызовов и угроз сохранению исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн в контексте Нюрнбергского процесса.

Начало: 10.00.