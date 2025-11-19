Началась реставрация скульптур львов на пилонах здания в Ермолаевском переулке

Специалисты начали реставрацию четырех скульптур львов, которые уже 80 лет находятся на воротах жилого дома Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в Ермолаевском переулке. Здание имеет статус объекта культурного наследия, его также называют «домом со львами».

© Вечерняя Москва

С момента создания скульптуры не подвергались реставрации, сейчас они пришли в аварийное состояние: металлический каркас корродировал, а бетон разрушился и покрылся трещинами. Сами львы полые внутри, что дополнительно усложняет работы.

Наиболее поврежденная скульптура с северных пилонов была демонтирована и перевезена в мастерскую для исследования и снятия слепков. На южных пилонах сейчас снимают форму со второй фигуры, предварительно очистив ее и покрыв защитным составом.

Работы также проводятся на двух парах пилонов ворот. После завершения реставрации скульптуры вернут на свои места, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также специалисты завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе «Коломенское». Объект расположен рядом с церковью Вознесения Господня и храмом Казанской Иконы Божией Матери — «в самом сердце исторической части музея-заповедника». Сытный двор возвели в ХVII веке. Он был частью загородной резиденции царя Алексея Михайловича, отца Петра I. Для реставрации понадобился год. За это время специалисты восстановили лепной карниз на отдельных участках и пояс над цоколем.