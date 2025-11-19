Москвичам рассказали о погоде

Облачная с прояснениями погода до 2 градусов тепла ожидаются в Москве в среду, 19 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

День пройдет преимущественно без осадков. Местами ожидается гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

По словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, синоптическую ситуацию в атмосфере над столичным регионом сформирует северная периферия антициклона.

Во вторник, 18 ноября, погода в Москве стала рекордно теплой для текущего периода. Столбики термометров поднялись до плюс 9,9 градуса.