В Москве вновь начнутся заморозки

Заморозки вновь начинаются в Москве и Московской области после почти суток температуры выше ноля. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Заморозки вновь начинаются, к настоящему моменту столбики термометров опустились до отметки минус 0,4 градуса в районе подмосковной Шаховской, что на западных рубежах региона», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что предстоящей ночью при облачной погоде с прояснениями в Подмосковье ожидается температура от минус 4 до плюс 1 градуса, а в Москве — от 0 до минус 2 градусов. Ветер подует с запада, затем перейдет на юго-запад, со скоростью 6-11 метров в секунду и местами порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, в некоторых районах возможна гололедица.

Ранее сообщалось, что из-за теплой осени перелетные птицы не торопятся покидать Москву и все еще остаются в столице. Кандидат биологических наук Павел Глазков отметил при этом, что в целом наблюдается потепление климата.