ЦОДД призвал столичных водителей соблюдать дистанцию из-за погода

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали столичных водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим в связи с понижением температуры в Москве ночью и утром 19 ноября. Автомобилистам также посоветовали использовать городской транспорт для поездок по городу.

На дорожную ситуацию 19 ноября могут повлиять локальные ограничения, снижение скорости из-за погодных условий, а также мелкие аварии и ремонтные работы.

— Будьте внимательны за рулем: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения. Планируйте свой маршрут заранее, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Водителей попросили проявить особую осторожность на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 18 ноября в столице выпало два с половиной ведра осадков на один квадратный метр. Метеоролог предупредил, что за ночь вся вода превратится в лед, из-за чего на дорогах образуется сильная гололедица.