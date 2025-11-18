Ученые предупредили о главном климатическом риске Московского региона

Москва и Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции рейтинга климатических рисок регионов России по подверженности тепловым рискам. Об этом сообщили в пресс-службе факультета географии и геоинформационных технологий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Это связано с высокой концентрацией населения, что делает его особенно уязвимым к волнам тепла, оказывающим значительное воздействие на здоровье горожан. Дело в том, что волны холода становятся менее интенсивными из-за глобального потепления, следует из доклада исследователей.

По наиболее вероятному сценарию предстоящая зима в России будет холоднее прошлой. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, какие факторы указывают на более холодную зиму и будет ли сохраняться эта тенденция.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ближайшие дни столичный регион ждут настоящие климатические качели — возможно выпадение до шести сантиметров снега.