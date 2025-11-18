Собянин: Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку еще одного украинского беспилотника, летевшего на столицу.
Об этом во вторник, 18 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В пресс-службе Министерства обороны России сообщили о ликвидации 31 украинского дрона над российскими регионами за ночь 18 ноября. Также в ведомстве уточнили, что по 10 дронов уничтожили над Воронежской и Тамбовской областями.
При этом 17 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки беспилотников на Корочанский район пострадали два человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в областной клинической больнице.