Московские школьники победили на Международной астрономической олимпиаде в Бангладеш

Сразу шесть московских школьников смогли завоевать медали на XXIX Международной астрономической олимпиаде, проходившей с 6 по 15 ноября в Бангладеш.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

— Международная астрономическая олимпиада — авторитетный научный турнир для старшеклассников, который ежегодно собирает талантливых ребят из разных стран. В составе российской сборной шестеро юных москвичей приняли участие в соревновании, они завоевали золотые и серебряные медали. Победа столичных школьников на таком соревновании — результат системной работы города по развитию естественно-научного образования. Ученики углубленно изучают математику, физику и другие предметы, посещают астрономические и математические кружки, которые проводятся при сотрудничестве с преподавателями Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, и проходят подготовку в сборных с тренерами Центра педагогического мастерства, — отметили в пресс-службе ведомства.

Первое место заняли Иван Ермолаев из школы № 2044 имени А.М. Серебрякова, Яков Бахтияров из школы ЦПМ и Евгений Мотков из образовательного комплекса «Воробьевы горы». Серебро завоевали Николай Гамынин и Анна Михайлова из лицея «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова и Михаил Лазарев из школы № 57.

Ребята принимали участие дистанционно. Всего соревнование включило три тура и разделы: небесная механика, сферическая астрономия, космология и астрофизика.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что юные москвичи Савва Ветохин и Артем Усков в составе сборной России досрочно заняли первые места на Всемирной юношеской олимпиаде по шахматам, которая прошла в американском штате Колумбия.