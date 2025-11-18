В Музее Победы открыли выставку о Нюрнбергском процессе

Открытие выставки "Нюрнберг. Неизвестное об известном" состоялось в Музее Победы в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в Музее Победы открывается выставка "Нюрнберг. Неизвестное об известном". Важность этой выставки в настоящее время и ее актуальность естественна и очевидна. Сейчас, когда идет война с нацизмом, который не был искоренен, нужно помнить о том, что любое зло должно быть наказано. Международный военный трибунал, который работал с 20 ноября 1945 года по 1 ноября 1946 года, был примером показательного суда над нацистскими преступниками. Он доказал миру, что зло будет наказано", - сказала куратор выставки Лидия Степанова.

В рамках пресс-экскурсии продемонстрированы работы художников, авторов военно-политических плакатов Бориса Ефимова, Михаила Куприянова, Порфирия Крылова, Николая Соколова (Кукрыниксы) и Николая Жукова, присутствовавших в качестве корреспондентов на заседаниях Международного военного трибунала.

Среди экспонатов также представлены записные книжки и документы корреспондента ТАСС Галины Хромушиной, которая работала на Нюрнбергском процессе.

"Галина Федоровна Хромушина присутствовала там в качестве корреспондента ТАСС. Галина Федоровна вот всю войну прошагала вот по фронтовым дорогам. Она видела освобождение Европы, была в партизанских отрядах и в качестве корреспондента ТАСС присутствовала на Нюрнбергском процессе", - рассказала Степанова.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Состоялось 403 открытых судебных заседания. Было допрошено в общей сложности 360 свидетелей и рассмотрено порядка 200 тыс. письменных показаний. Всего суду были преданы 24 государственных и военных деятеля гитлеровской Германии. Они обвинялись в преступлениях, определенных уставом трибунала, а также "в участии в создании и осуществлении общего плана для их совершения". Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых. 19 подсудимых были признаны виновными по всем пунктам обвинения или частично.