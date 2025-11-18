Конкурсанты «Золотого колоса — 2026» разработают проект центра на ВДНХ

Заданием для участников открытого архитектурного конкурса «Золотой колос — 2026» станет концепция круглогодичного фестивально-ярмарочного центра «Российские сезоны» на ВДНХ, также среди тем будут и проекты в российских регионах. Об этом сообщила мэрия Москвы.

© Пресс-служба ВДНХ

В мэрии отметили, что к участию в конкурсе приглашаются специалисты в области архитектуры, дизайна и реставрации в возрасте 18–35 лет, а также творческие коллективы из России и зарубежных государств. Подать заявку можно с 20 ноября 2025 по 31 марта 2026 года на сайте выставки.

Участникам предстоит разработать проекты центра для проведения тематических ярмарочно-фестивальных мероприятий на ВДНХ, он будет расположен напротив павильона «Книги» Государственного музейно-выставочного центра «Росизо». Также впервые темами конкурсных работ станет и благоустройство двух региональных площадок.

«Темы для конкурсных работ — «Благоустройство территории исторического центра поселка городского типа Мокшан Пензенской области» и «Возрождение городского парка, заложенного в послевоенные годы в условиях вечной мерзлоты в городе Воркуте Республики Коми», - отметили в мэрии Москвы.

Проекты принимаются до 30 сентября 2026 года включительно, они будут оцениваться по ряду критериев, в числе которых функциональность, эстетичность, масштабность, уникальность замысла и оригинальность.

Итоги конкурса, организаторами которого выступили ВДНХ, Союз архитекторов России, Союз реставраторов России и «Роскапстрой», будут подведены в ноябре 2026 года, тогда же состоится и награждение. Победители получат денежные призы, три лучшие работы также отметят дипломами и памятными статуэтками.

