Как «Город идей» меняет культурную жизнь Москвы

Москвичи делятся своими инициативами на платформе «Город идей», меня жизнь столицы к лучшему. За пять лет было реализовано более 3,4 тысячи предложений, в том числе более 440 в сфере культуры, отметили в мэрии Москвы.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

По данным мэрии, инициативы горожан нашли свое воплощение как в парках Москвы, так и в усадьбах, библиотеках и культурных центрах.

Культурный досуг в парках

Многие предложения, высказанные на платформе «Город идей», к которой уже присоединились более 637 тысяч пользователей, касались организации различных мастер-классов в парках Москвы.

Реализация части из них была приурочена к фестивалям и праздникам. Например, в феврале в саду «Эрмитаж» в рамках зимнего фестиваля WinterFest проходили мастер-классы по созданию новогодних сувениров и декора, росписи елочных шаров и скетчингу. В усадьбе Воронцово ко Дню Победы состоялся мастер-класс по созданию моделей самолетов. А в августе в Лианозовском парке участники фестиваля «Дни Ямала в Москве» смогли освоить резьбу по кости и создать национальную куклу «Акань».

Кроме того, по инициативе горожан в парке «Кузьминки» дети и взрослые посещали кружки и знакомились с флорой и фауной. А летом в развлекательном центре «Садик-огородик» проходили экскурсии «Тонкости огородного дела».

Мероприятия в культурных учреждениях

Также по инициативе москвичей прошла серия творческих занятий для детей и подростков. В частности, в библиотеке № 115 в районе Кузьминки в июле состоялся мастер-класс «Веселый ежик», участники которого смогли как создать оригинальные поделки, так и узнать о важности бережного отношения к природе.

В усадьбе Кусково в честь Дня студента была проведена лекция по истории студенчества России. А в усадьбу Алтуфьево приехал мобильный кинотеатр, в котором в рамках Московской международной недели кино под открытым небом прошли показы российских фильмов, в том числе драмы «Огонь» и фильмов о дружбе «Пальма» и «Пальма-2».

В культурных же центрах Зеленоградского административного округа на постоянной основе ведутся занятия по шахматам и шашкам, включая соревнования для всех желающих.

Платформа «Город идей» помогает реализовывать инициативы москвичей, снесенные через раздел «Предложить идею». Для этого достаточно авторизоваться на платформе с помощью Mos ID и выбрать интересующую сферу. Сегодня в разделе доступно 16 направлений, среди которых есть и «Спорт», и «Детский досуг», и «Благоустройство». Платформа «Город идей» работает с 2014 года. За это время реализовано свыше 9,2 тысячи предложений.

Ранее участники проекта на платформе «Город идей» предложили ряд инициатив, которые дают возможность школьникам понять, какую профессию выбрать, побывать на интересных мастер-классах и пройти увлекательные и познавательные квесты. В частности, дети «Играли в Москву», путешествуя по семи познавательным маршрутам, посвященным истории, архитектуре и науке. Победителей ждали награды - наклейка с символикой столицы или игрушечная фигурка.