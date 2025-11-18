Около 1,6 тыс. деревьев украсят Профсоюзную улицу и проспект 60-летия Октября

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке деревьев на ул. Профсоюзная и проспекте 60-летия Октября в рамках программы благоустройства вылетной магистрали, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В настоящее время проводим высадку деревьев на ул. Профсоюзная и проспекте 60-летия Октября, в общей сложности их украсят свыше 1 тыс. крупномеров лиственных пород и около 600 хвойных растений», – сказал Бирюков.

Он пояснил, что предусмотрена линейная высадка крупномерных деревьев в сочетании с многолетниками и низкорослыми растениями.

«Таким образом зеленые насаждения не мешают пешеходам, создавая при этом комфортную городскую среду. В верхнем ярусе высадим липы, клены, дубы, в нижнем – барбарис, спирею и другие декоративные растения. Около станций метро, торговых центров и других точек притяжения создадим композиции из хвойных и многолетников. На разделительные полосы между транспортными потоками высадим липы», – добавил заммэра.

Деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и соответствовать визуальному облику пространств. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.

Бирюков подчеркнул, что деревья, которые высаживают в столице, выращивают в специализированных питомниках, где они проходят подготовку к пересадке. Крупномеры высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.