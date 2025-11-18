Столичные кондитеры разработали 57 видов сладких новогодних наборов

Подарки имеют яркие упаковки из картона и дерева в современном и ретростиле. Есть необычные решения в виде мягких игрушек и фигур Деда Мороза, Снегурочки и символа следующего года — лошади.

© Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичный холдинг «Объединенные кондитеры», в состав которого входят фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский», разработал 57 видов сладких наборов к Новому году. Они появятся в магазинах по всей стране. Ежегодно компания изготавливает к празднику около пяти миллионов таких изделий. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы город оказывает компаниям, занятым в пищевой отрасли, всестороннюю поддержку. Столичные предприятия выпускают широкий ряд новогодней продукции, сохраняя традиции и внедряя современные решения. К этому Новому году только фабрики холдинга “Объединенные кондитеры” представят 57 видов разных кондитерских наборов. Ежегодно компания производит более 4,6 миллиона сладких сувениров», — рассказал вице-мэр.

В состав наборов входят шоколад, печенье, вафли и конфеты. В ассортименте представлены подарки весом от 150 граммов до 1,5 килограмма. Небольшие изделия могут стать подарком детям на елке, а солидные комплекты — украсить праздничный стол.

Подарки имеют яркие упаковки из картона и дерева в современном и ретростиле. Есть необычные решения в виде тубусов, мягких игрушек и фигур Деда Мороза, Снегурочки и лошади — символа наступающего года.

«Сегодня более 120 московских предприятий выпускают кондитерские изделия: торты, конфеты, пирожные. При этом только на одной фабрике “Красный Октябрь” производят свыше 300 наименований продукции — от какао-порошка до шоколада и конфет ручной работы», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 технологичных предприятий. Уже сейчас в столице работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где заняты около 755 тысяч человек. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу льготного инвесткредитования, офсетные контракты и другие инструменты.