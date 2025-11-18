Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Торпедо"

Сергей Собянин посетил стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова и ознакомился с ходом его реконструкции.

© m24.ru

"Мы восстанавливаем один из самых старейших и знаменитых московских футбольных стадионов, на котором тренировалось и играло целое поколение российских знаменитых футболистов. Сегодня идет работа, которая находится в продвинутой, можно сказать, завершающей стадии", – сказал мэр.

Градоначальник выразил уверенность, что стадион станет одним из самых лучших в России, поскольку его проект предполагает размещение в нем современного поля, тренировочных площадок и детской академии футбола.

Присутствующий на объекте президент компании Sminex Алексей Тулупов, в свою очередь, заявил, что все реконструкционные работы будут завершены в 2026 году. По его словам, стадион сможет вмещать до 15 тысяч зрителей. Более того, уже сейчас там в различных секциях занимаются 1,3 тысячи детей.