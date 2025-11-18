Специальные мероприятия пройдут на ВДНХ ко дню памяти Льва Толстого

В Государственном музее Льва Толстого в павильоне №61 на ВДНХ 20 ноября пройдут специальные мероприятия, приуроченные ко дню памяти писателя. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

«20 ноября Государственный музей Льва Толстого подготовил насыщенную программу ко дню памяти литератора в рамках выставки «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы» на ВДНХ. Гостей павильона №61 ждут экскурсия и кинопоказ», – говорится в сообщении.

Как уточняется, экскурсия начнется в 18:00. Посетители смогут узнать малоизвестные факты о семье писателя, его дворянском воспитании, а также познакомятся с его философскими идеями и узнают о прототипах героев его произведений.

«Затем на большом экране состоится показ документальной хроники, снятой в 1908 году пионером российского кинематографа Александром Дранковым. Эти редкие кадры запечатлели семейную жизнь Толстых в Ясной Поляне и последние годы жизни писателя», – добавили в пресс-службе.

Вход на экспозицию в этот день будет по бесплатным билетам, зарегистрироваться можно на сайте: lntolstoymuseum.timepad.ru.