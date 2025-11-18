Участники зимней акции Московского зоопарка могут получить билет на летний сезон

Московский зоопарк приглашает принять участие в акции «Зимний визит – летний подарок». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«С 20 ноября по 31 декабря 2025 года при каждом посещении в пятницу, субботу или воскресенье гости получат бесплатный билет для прохода в период с 1 мая по 30 сентября 2026 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для участия в акции необходимо приобрести билет в Московский зоопарк на указанный период, использовать его для посещения, а потом сохранить и предъявить для бесплатного прохода в теплый сезон. Место покупки не имеет значения.

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей открыли для себя удивительный мир зоопарка в разное время года. Посещение Московского зоопарка зимой – это возможность увидеть знакомое пространство в новом свете, открыть для себя иную грань общения с природой и понять, что магия животного мира не подчиняется календарю», – приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Как уточняется, зоопарк зимой предлагает посетителям возможность неспешного общения с природой.