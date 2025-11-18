В Москве прошел гала-концерт фестиваля "Душа баяна"

В Москве прошёл гала-концерт уникального фестиваля "Душа баяна", который объединил исполнителей самых разных жанров - вокалистов, хореографов, актёров чтецов.

На сцену вышли артисты из российских регионов. В этом их творчество оценивали и международные эксперты. В жюри - представители Китая и Казахстана.

Главная цель фестиваля - поиск и поддержка новых талантов, сохранение и развитие национальных традиций. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.