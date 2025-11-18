Москвичей успокоили насчет грядущей зимы

Наступающая зима в Москве не выдастся холодной. Такой прогноз в беседе с изданием RT огласил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По мнению синоптика, грядущей зимой москвичи не застанут сильных морозов. Средняя температура, как считают в Росгидромете, будет держаться около нормы и выше. В целом зима будет неоднородной: вместе с 20-градусными морозами в столице ожидается повышенное число оттепелей. Однако в сравнении с зимой 2024-2025 годов температура на европейской части России будет значительно ниже, успокоил метеоролог.

С ним не согласен начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Как полагает синоптик, предстоящая зима будет холодней прошлой, потому что та была необыкновенно теплой. Пока в одних регионах температура будет выше климатической нормы на полградуса-градус, в других она будет держаться ниже нормы.

По мнению ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, грядущий декабрь в Москве выдастся аномально теплым. Температура будет превышать норму, а первый снежный покров образуется только к концу ноября и продержится недолго.