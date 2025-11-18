В Москве пройдет акция "День без турникетов"

Зимний сезон акции "День без турникетов" пройдет в Москве с 28 ноября по 4 декабря. Участие в ней примут порядка 140 организаций, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"К зимней акции присоединится около 140 организаций: технологические компании, творческие мастерские, представители креативного бизнеса и многие другие. В преддверии седьмой Московской недели интерьера и дизайна свои двери для посетителей откроют производители мебели, декора, товаров для дома", - рассказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Впервые участие в проекте примут Лефортовский фарфоровый завод и железнодорожная станция Москва-Пассажирская-Ярославская. Также гости мероприятия смогут посетить производство микропроцессоров и прототипов будущих устройств, центр аддитивного инжиниринга и компанию, выпускающую инновационные композитные материалы. В пресс-службе добавили, что жителям и гостям столицы предложат побывать на киностудии, где они увидят, как проходит процесс записи актерских голосов и музыки, монтаж шумов и спецэффектов.

Акция имеет и профориентационную функцию. С начала года больше 300 участников устроились на стажировку и работу в компании, в которых побывали.