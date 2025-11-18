Вечером 18 ноября местами по Удмуртии усилится ветер

Ижевск. Удмуртия. Местами по Удмуртии вечером 18 ноября усилятся порывы ветра. Об этом сообщил в соцсетях председатель Государственного комитета УР по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Во вторник скорость южного и западного ветра достигнет 15-18 м/с. Сильный ветер сохранится ночью и днём 19 ноября.

Водителям рекомендуют не парковать машины около деревьев и слабо укреплённых конструкций. Пешеходам лучше не приближаться к оборванным проводам воздушных линий электропередач и объектам электросетевого комплекса.

О нарушениях энергоснабжения и повреждениях энергообъектов жители Удмуртии могут сообщить в единый контакт-центр «Россети» по телефону +8 (800) 220-02-20.