Москвичей призвали пересесть на метро

Жителям и гостям столицы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: дождь в Москве продлится до конца дня – для поездок по городу используйте метро», – говорится в материале.

В настоящий момент дорожная ситуация оценивается в шесть баллов.

Интенсивное движение сейчас на ул. Большая Полянка, внутренней стороне ТТК в районе Бережковского моста, внутренней стороне Садового кольца в районе ул. Земляной Вал.

Свободно сейчас на Рублевском шоссе, на проспекте Маршала Жукова и на МКАД в районе Ярославского шоссе.

«В вечерний разъезд рекомендуем использовать метро. Если поездок на автомобиле не избежать, то отложите их на более позднее время – после 20:00», – добавили в пресс-службе.

Ранее «Известия» сообщали, что 18 ноября в Москве ожидается дождь, мокрый снег и до плюс 10 градусов.