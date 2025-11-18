Пассажиропоток Мострансавто вырос на 6% с начала года

С начала 2025 года пассажиропоток автобусов АО «Мострансавто» увеличился на 6% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщила пресс-служба перевозчика.

«По итогам почти 11 месяцев 2025 года количество поездок в автобусах Мострансавто превысило 460 млн. Данный показатель демонстрирует положительную динамику, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее популярным способом оплаты проезда остаются социальные карты – с их помощью было совершено свыше 214 млн поездок.

Банковские карты заняли второе место по популярности с показателем в 151 млн трансакций, а транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек») – третье с результатом в 93 млн операций. Как отмечается, первое место среди всех подразделений компании по итогам прошедшего периода занял МАП №10 Королева с показателем в 63 млн операций.

На втором месте – МАП №11 Балашихи с результатом в 53 млн трансакций, а замыкает тройку лидеров МАП №12 Ногинска – свыше 45 млн регистраций проезда с начала года.