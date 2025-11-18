Москвичам пообещали близкое к рекорду тепло

Близкое к рекорду 1940 года тепло пообещал жителям Москвы специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, воздух в столице к полудню вторника, 18 ноября, прогреется до плюс 7-10 градусов. В 40-м же году в этот день было +9,4 градуса, уточнил он.

© Мослента

Вечером похолодает до плюс 2 градусов, ожидается ветер с порывами 15 метров в секунду. При этом в течение дня ожидаются ливни. Выпадет около 9-11 литров осадков на квадратный метр, в к вечеру добавится еще мокрый снег.

Осадки прекратятся только r полуночи.

Утром в среду, 19 ноября, горожан ожидает гололедица и до плюс 3 градусов тепла. Аналогично будет и в четверг, а в пятницу, 21 ноября, осадки могут вернуться.

Выходные, по словам Тишковца, в результате будут дождливыми. В воскресенье, 23 ноября, в Москву придет дневной мороз, — ожидается до минус 3 градусов и снегопады.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в ночь с 14 на 15 ноября выпал первый снег.