Бесплатные тренировки по роллер-спорту и воркауту проводят для горожан в Москве

В Москве для горожан проходят бесплатные занятия по роллер-спорту и воркауту, тренировки проводят профессиональные инструкторы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

«Занятия по роллер-спорту организованы в многофункциональном спортивном комплексе «Формула воды», расположенном по адресу: ул. Ткацкая, д. 25, стр. 6. Тренировки проходят по понедельникам с 21:00 до 22:00 и по четвергам с 19:00 до 20:00. Принять участие могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 44 лет», – говорится в сообщении.

Как уточняется, тренировки по воркауту проходят в павильоне «Экстрим» стадиона «Авангард» по адресу: шоссе Энтузиастов, земельный участок №33/2.

«Занятия проводятся по средам с 17:00 до 19:00 для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44 лет, по четвергам с 17:00 до 19:00 для юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет и по субботам с 19:30 до 21:30 для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44 лет», – пояснили в ведомстве.

Запись в секции доступна на портале «Московский спорт» sport.mos.ru.