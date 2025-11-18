Собянин рассказал о результатах благоустройства на юге Москвы

Крупные проекты по благоустройству реализовали в трех районах на юге Москвы. Об этом во вторник, 17 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

В Нагорном благоустроили территорию вокруг Изютинского пруда. Появились деревянные настилы с шезлонгами, удобные скамейки и парковые качели, что делает прогулки комфортными в любое время суток. Для детей обустроили яркую игровую площадку с четырьмя горками, развивающими панелями, песочницей и безопасным покрытием, имитирующим газон.

Любители спорта получили воркаут-зону с турниками, а пространство вокруг дополнительно озеленили: высадили деревья, разбили цветники и создали рокарии. Черноморский бульвар тоже преобразился — появились живая изгородь, хвойные рокарии и обновленная рампа для занятий спортом.

На Симферопольском бульваре открыли современный скейт-парк с разгонными горками, рейлами и другими элементами для трюков. Площадка универсальна: здесь могут тренироваться скейтбордисты, горные велосипедисты, а также любители трюковых самокатов.

В Нагатине-Садовниках капитально обновили каток на Каширском проезде: отремонтировали раздевалки, установили электронные камеры хранения, обновили ограждения и систему освещения. Летом на площадке можно заниматься на резиновом покрытии с разметкой, а рядом появился теннисный корт с новым ограждением, сетками и зоной отдыха с навесом.

— Для удобства посетителей обновили и парковку — старое асфальтовое покрытие заменили на новое. В общем, место стало заметно удобнее и для спортсменов, и для тех, кто просто хочет провести время с пользой, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр столицы также рассказал, что с начала 2025 года в Западном административном округе реализовали 57 важных для жителей проектов. Так, в районе Очаково-Матвеевское специалисты обустроили новый пешеходный переход. Теперь местные жители могут безопасно добираться до станции метро «Озерная».