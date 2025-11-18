Москвичам пообещали рекордное тепло

Дождливая погода с температурой до плюс 10 градусов ожидается в Москве во вторник, 18 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Местами гололед, мокрый снег будет налипать на поверхности. Температура воздуха в Москве составит от 8 до 10 градусов тепла. Ветер будет дуть южный, со скоростью 6-11 метров в секунду и порывами до 17 метров в секунду.

По данным синоптиков, рекордно тепло в этот день было в 1982 году, когда температура достигла плюс 9,2 градуса Цельсия. Минимальная температура 18 ноября достигала минус 21,5 градуса — в 1965 году.

Ранее синоптик Александр Шувалов призвал москвичей готовиться к резким скачкам температуры и давления в ближайшие дни.